Legends Of Runeterra: Le principali novità della Patch 0.9.4

Yasuo: Difesa aumentata da 3 a 4.

L'utilizzo del campione Ionia, si fonda sulla continuità della carta in gioco grazie all'abilità di infliggere danni con lo stordimento. Fino ad ora era molto vulnerabile, invece con questo nuovo aggiornamento potrebbe durare molto di più in battaglia e provocare molti danni ai nemici.

Katarina: Quando viene giocata crea un filo della Lama fugace nella tua mano.

Oltre ad essere molto utile nei momenti finali della partita, tuttavia nelle prime giocate il suo uso risulta controproducente perché dopo aver attaccato viene richiamata e quindi potreste trovarvi senza mostri in campo per bloccare l'avversario. Adesso, con Filo della Lama si potranno annientare soprattutto le unità con poca salute.

Kalista: Aumento di livello "potenziato" da 4+ alleati morti a 3+.

Dopo lo scorso aggiornamento l'utilizzo della carta è aumentato notevolmente soprattutto se si usavano carte come Risveglio della Nidiata o simili in modo da aumentare il livello in poco tempo. Quindi siccome quella modifica fu apprezzata di molto, i creatori hanno deciso di tornare ai livelli precedenti e rendere Kalista ancora più forte.

Draven: Sale di livello dopo aver colpito con un totale di 2 asce rotanti.

Questa modifica punterà a migliorare il campione Noxus per renderlo più efficace nei vari combattimenti. Il team di gioco lo vede come una carta abbastanza utile, ma i vari player non lo stanno usando molto nella costruzione dei mazzi. Quindi con questo nuovo effetto, gli sviluppatori credono che le cose si invertiranno.

Duellante dei Laurent: Attacco aumentato da 3 a 4.

Gli sviluppatori del gioco volevano che il Duellante avesse la stessa durata della carta a cui fornisce l'abilità Sfidante e le sue statistiche non erano molto efficaci. Con l'aumento dell'attacco, questa carta dovrebbe risultare più aggressiva.

Stendardo dell'Avanguardia: Fedeltà-Conferisci +1|+1 agli altri alleati.

La regione Demacia possiede alcuni poteri che non lasciano scampo a varie strategie. Lo Stendardo fa parte di questa caratteristica e nella creazione mazzi limita la varietà delle carte per la sua abilità di Fedeltà, quindi proprio per questo il suo effetto è stato ridimensionato.

Sangue per Sangue: Costo diminuito da 3 a 2 mana.

Questo incantesimo si è dimostrato inefficace anche nei mazzi più temibili chiamati Ferite di Guerra. Questa riduzione del costo potrebbe renderlo più utilizzabile.

Cacciatore Avarosano e Veggente Stellato: Difesa aumentata ad entrambi da 2 a 3, mentre Attacco solo del Cacciatore aumentato da 2 a 3.

Oltre all'archetipo della crescita dei mana come vedremo per Pietre del Fato, l'aumento delle statistiche di queste due carte riguarda le parti iniziali e centrali del gioco che ora diventano più coinvolgenti.

Pietre del Fato: Difesa aumentata da 3 a 4.

La crescita dei mana è un aspetto importante delle carte della regione Freljord e i creatori del gioco hanno notato che i vari giocatori rinunciano a questa caratteristica o utilizzano l'incantesimo Ametista degli eoni, tralasciando più o meno Pietre del Fato. Quindi con questo aumento di difesa, essi si aspettano che l'utilizzo della carta e della caratteristica possano aumentare notevolmente.

Tipo Losco: Difesa aumentata da 1 a 3.

La difesa precedente rendeva questa carta molto vulnerabile tanto da non poter eseguire l'effetto dato che veniva uccisa in modo veloce. Invece adesso l'effetto ha più probabilità di essere portato a termine e arrecare danni agli avversari.

Insetto Frenetico: Difesa diminuita da 3 a 2.

Quando viene giocata il suo effetto rende questa carta molto potente e cambia in modo determinante le scelte dell'avversario. Era molto efficace con i mazzi delle Isole Ombra o quelli delle carte con il Potere Temibile. Adesso invece, una riduzione della difesa dovrebbe limitare la sua potenza e renderla in un certo senso meno utile.

Kato il Braccio Destro: Salute aumentata da 3 a 4.

La regione Noxus è celebre per il costo basso e l'attacco alto delle sue carte. Quindi i vari giocatori utilizzano molte carte economiche rispetto a carte alte e con difese poco riconosciute. Inoltre, le carte con un costo alto hanno anche una resistenza che li aiuta a perdurare nell'incontro e quindi provocare danni nel tempo. Proprio per queste caratteristiche l'utilità di Kato era molto minore e si spera che con questo aumento della difesa, questa caratteristica possa aumentare nel tempo.

Per quanto riguarda i problemi e i bug risolti:

le regioni hanno ricevuto un aggiornamento grafico con l'introduzione di una scheda dei loro campioni;

Inoltre sono state aggiornate le missioni e l'app per mobile;

ora durante le sfide tra amici, il giocatore iniziale verrà deciso in modo casuale ad ogni incontro proprio come avviene nelle partite classificate e amichevoli;

ora gli incantesimi mirati colpiscono soprattutto il nuovo bersaglio dopo il "blocco" con Passo dell'Ombra;

la carta Uniti nelle difficoltà non ignora più le regole di combattimento se le unità sono state scambiate E un bloccante viene rimosso: ora gli attacchi falliscono contro un bloccante rimosso, a meno che l'attaccante non possieda Sopraffare;

Adesso l'abilità Personificazione di Tipo Losco fallisce se esso viene ucciso o richiamato prima. Sperimentatore potenziato non genera più una luce rossa permanente sullo schermo se viene lanciato senza bersaglio;

Ora quando si pescano gli Scoppiettini velenosi viene riprodotto un effetto sonoro differente in base al numero di funghi.