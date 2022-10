Star Ocean: The Divine Force, i requisiti di sistema per PC sono molto elevati

Square Enix ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC di Star Ocean: The Divine Force, che sembrerebbero piuttosto pesanti, specialmente se confrontati al comparto grafico del gioco sfoggiato nei trailer e video gameplay dei mesi scorsi.

Di seguito i requisiti mimi e consigliati di Star Ocean: The Divine Force:

Minimi

Sistema operativo : Windows 10 / Windows 11 64-bit

: Windows 10 / Windows 11 64-bit Processore : Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1500X Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM / AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM / AMD Radeon RX 580 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria : 70 GB di spazio disponibile

: 70 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 1280x720, preset "Prioritize Image Quality", Quality Preset "Normal", 50+ FPS Richiesti minimo 4GB VRAM, SSD raccomandato

Raccomandati

Sistema operativo : Windows 10 / Windows 11 64-bit

: Windows 10 / Windows 11 64-bit Processore : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM strong>Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria : 70 GB di spazio disponibile

: 70 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 1920x1080, preset "Prioritize Image Quality", Quality Preset "High", 60 FPS(MAX), SSD raccomandato.

Come possiamo vedere i requisiti per la versione PC di Star Ocean: The Divine Force sono piuttosto elevati: per giocare a 720p, dettagli medi e superare i 50 fps è richiesta una GTX 1060, mentre qualora si volesse arrivare ai 1080p e 60 fps con settaggi alti addirittura è necessaria una RTX 2070.

Viene da pensare che come nei casi di Gotham Knights e A Plague Tale: Requiem ci troviamo di fronte a un lavoro di ottimizzazione tutt'altro che impeccabile, con l'aggravante che il gioco non supporta né DLSS né FSR, almeno per il momento. In ogni caso potremo tirare le somme solo in sede di recensione e basandoci sulle analisi tecniche del caso.

Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile dal 27 ottobre, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.