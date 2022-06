Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, patch consente di finire il gioco

Aspyr ha pubblicato una patch per la versione Nintendo Switch di Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords che finalmente risolve un bug che impediva di finire il gioco. Prima l'unico modo per avanzare era quello di utilizzare il menù dei cheat, che non è proprio la soluzione ideale.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, tanti anni ma è sempre affascinante

Risolti anche altri bug gravi, che potevano andare a minare l'esperienza di gioco. Per la nota di rilascio completa, andate sul sito di Aspyr.

Aveva destato un certo scalpore il fatto che Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords sia stato pubblicato in condizioni davvero critiche su Nintendo Switch. In effetti anche la patch ha richiesto più di dieci giorni per arrivare. Nel frattempo i possessori del gioco hanno dovuto aggirare i bug per poter proseguire nel gioco.

Fortunatamente ora potranno giocare senza problemi a quello che rimane un capolavoro.