Sea of Stars rinviato al prossimo anno

Sabotage Studio ha annunciato tramite Twitter che Sea of Stars è stato rinviato al 2023. Quindi non ce la farà più a uscire entro la fine del 2022, come precedentemente annunciato. Gli sviluppatori ne hanno approfittato per chiedere scusa a chi sta attendendo il gioco.

"Tenendo a mente le nostre priorità, la qualità della vita del nostro team e la qualità del gioco, possiamo confermare che Sea of Stars sarà lnaciato nel 2023."

"Capiamo che chiedervi di aspettare è molto e vogliamo ringraziare la comunità per l'incredibile supporto e le reazioni positive. Nel frattempo stiamo valutando per lanciare una demo di gioco per tutti entro l'anno."

Sea of Stars è il prequel di The Messenger (recensione), il gioco precedente di Sabotage, pur appartenendo a un genere completamente diverso. Si tratta infatti di un gioco di ruolo a turni (The Messenger era un metroidvania).

Naturalmente dispiace sempre quando un videogiochi viene rinviato. Ma se il motivo è quello di avere un'opera di maggiore qualità, allora ben venga la maggiore attesa.