Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge: data di uscita e trailer col Maestro Yoda

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, l'imminente avventura VR ambientata nel mondo di Guerre Stellari, ha una data di uscita e un trailer col Maestro Yoda. ILMxLAB, lo studio di intrattenimento di Lucasfilm, ha annunciato oggi che Frank Oz riprenderà il suo ruolo di Maestro Yoda nel gioco. Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, realizzato in collaborazione con Oculus Studios, uscirà sulla piattaforma Quest il 19 novembre 2020.

"Yoda è uno dei personaggi più iconici della galassia di Star Wars, grazie soprattutto all'incredibile interpretazione di Frank Oz" ha dichiarato il regista Jose Perez III. "Lavorare con Frank per inserire al meglio il personaggio di Yoda in Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge è stata un'esperienza indimenticabile e un sogno che si è avverato. Non vedo l'ora che i giocatori incontrino il Maestro Jedi faccia a faccia nel nostro primo emozionante racconto".

Insieme al Maestro Yoda, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge mette i giocatori al fianco di altri personaggi iconici di Star Wars come C-3PO (doppiato da Anthony Daniels), R2-D2 e il proprietario del Droid Depot di Black Spire Outpost, Mubo (Matthew Wood, stalwart di Star Wars). Verranno introdotti anche nuovi personaggi in perfetto stile Star Wars, come l'esuberante barista Seezeslak (Bobby Moynihan del Saturday Night Live) e la leader della Guavian Death Gang Tara Rashin (Debra Wilson di Star Wars Jedi: Fallen Order).

L'esperienza si svolge alla periferia dell'avamposto del Black Spire Outpost sul pianeta Batuu, come rappresentato in Star Wars: Galaxy's Edge, l'epica e coinvolgente area tematica di Disneyland Resort in California e Walt Disney World Resort in Florida. I giocatori assumono il ruolo di un tecnico riparatore di droidi che opera vicino a Batuu. Quando un gruppo di pirati della Guavian Death Gang li attaccherà, saranno costretti a scaricare il misterioso carico della nave e a dirigersi verso le capsule di salvataggio. Dopo essersi schiantati sul pianeta, scopriranno aree di Batuu fino a quel momento sconosciute e che chiunque nella galassia può diventare un eroe.

Oltre alla trama principale, sarà anche possibile entrare in un breve racconto inedito su un misterioso tempio Jedi a Batuu, dove si incontreranno Yoda e una nuova padawan, Ady Sun'Zee. I giocatori potranno proseguire le avventure di Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge nel 2021, con l'uscita della seconda parte.

"Andare su Batuu è un'esperienza davvero magica", ha detto Alyssa Finley, produttrice. "Con Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge stiamo espandendo la storia oltre l'avamposto del Black Spire Outpost, dando ai giocatori la possibilità di scoprire personaggi e luoghi mai visti prima. È un'avventura coinvolgente che può esistere solo grazie alla VR".

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge sarà disponibile dal 19 novembre sulla piattaforma Quest.