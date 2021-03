Star Wars The Old Republic: teaser anticipa novità, in arrivo l'update 6.3

BioWare ha rilasciato un nuovo teaser dedicato a Star Wars The Old Republic. Il gioco di ruolo è pronto per arrivare alla versione 6.3. L'update sarà svelato in modo approfondito durante una diretta streaming che avrà luogo domani, giovedì 17 marzo, alle 19:00 ora italiana.

Il teaser di Star Wars The Old Republic rilasciato da BioWare lascia intuire che potremo finalmente vedere una continuazione dell'arco narrativo di Darth Malgus. Pare inoltre che potremo anche esplorare il tempio Jedi di Dantooine che ad oggi è visibile ma non accessibile.

Star Wars The Old Republic è pronto per l'update 6.3

I fan sono molto probabilmente desiderosi di vedere la continuazione della storia di Malgus all'interno di Star Wars The Old Republic. Tale Sith è un umano molto potente, nato con il nome di Veradun. Ha scoperto la Forza e la propria inclinazione verso il Lato Oscuro quando era giovane. Dopo aver ucciso una Twi'lek è stato mandato in un'accademia Sith dove ha migliorato le proprie abilità.

Per scoprire cosa sarà rilasciato con l'update 6.3 di Star Wars The Old Republic, comunque, dovremo attendere domani. L'universo di Star Wars si sta espandendo sempre di più e nei prossimi anni arriveranno molteplici nuovi giochi, uno dei quali sviluppato da Ubisoft. Ecco il nostro speciale nel quale vi spieghiamo cosa ci aspettiamo dal nuovo gioco.