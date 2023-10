Steam: 41.000 giochi lanciati negli ultimi tre anni, il 50% ha fatto 500 dollari o meno di ricavi

La compagnia di analisi Gamalytic ha pubblicato il suo resoconto dell'andamento di Steam, pieno di numeri interessanti: negli ultimi tre anni sono stati lanciati più di 41.000 giochi, il 67% dei quali ha prodotto ricavi per meno di 5.000 dollari. Più della metà dei titoli non ha incassato più di 1.000 dollari.

Da notare che parliamo dei ricavi lordi, che quindi comprendono ancora la quota che sarà sottratta da Valve. Inoltre i dati non prendono in esame DLC e acquisti in gioco (leggasi: microtransazioni).