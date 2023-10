Se non altro, The Gray Man , avventura grafica firmata dallo sviluppatore indipendente Richard Haraším, non tenta di indorare la pillola. L'assassino non si riflette neppure negli specchi, mostrando solo una nuvola grigia, mutevole e caotica quanto il suo subconscio. Con uno stile visuale sicuramente originale e accattivante, l'avventura dell'assassino seriale Anthony è però piagata da notevoli limiti tecnici, e ci fa anche interrogare sulla natura problematica della rappresentazione del killer come mostro ("sul ciglio dell'umanità", scrive lo sviluppatore nella descrizione di The Gray Man sulla piattaforma Steam).

Negli ultimi anni, i serial killer sono diventati oggetto di innumerevoli serie televisive, documentari, podcast. L'assassino seriale si è trasformato in un oggetto di intrattenimento . I nomi di Richard Ramirez, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e molti altri sono diventati familiari al pubblico, mentre molto meno centrali sono le vittime, relegate sullo sfondo di storie narrate spesso in maniera morbosa, con una attenzione particolare verso i dettagli più macabri. Fa poi discutere la scelta di attori attraenti (come Zac Efron nel ruolo di Ted Bundy nel film Ted Budy - Fascino Criminale) - per aumentare l'interesse del pubblico nei confronti di queste storie, talvolta romanticizzate per essere rese ancora più appetibili a spettatori e ascoltatori.

La coscienza di un serial killer

The Gray Man non si discosta minimamente dagli stereotipi associati agli assassini seriali, puntualmente dipinti come "mostri" per essere privati di una natura umana che, specie in alcuni casi, risulta molto problematica da accettare

Dopo un video introduttivo che ci proietta nel mondo disturbato della mente di Anthony, risoltosi a chiedere aiuto a causa dei suoi problemi di salute mentale, iniziamo un viaggio tortuoso, fatto di salti temporali avanti e indietro, all'interno della vita tormentata di un assassino seriale. La prima vittima è una ragazza adescata in un parco, chiusa dall'uomo nello squallido scantinato di una casa che - come si può scoprire interagendo con gli elementi presenti nello scenario - ha giocato un ruolo molto importante nello sviluppo psichico alterato del protagonista.

The Gray Man dura circa quattro-cinque ore, ma è possibile concludere l'avventura molto prima. A nostro avviso, è discutibile la scelta dello sviluppatore di informare i giocatori di questa circostanza tramite la descrizione del prodotto su Steam. Se si decide di resistere agli istinti omicidi dell'uomo, infatti, egli sarà spinto verso il suicidio, portando la storia a una prematura conclusione. Ciò può avvenire grazie alla Coscienza di Anthony, controllata dal giocatore, mentre un lato della personalità del protagonista (chiamato Sussurratore) tenterà di trascinarlo verso l'abisso della violenza.

È chiaro che, in possesso di questa informazione, le scelte dei giocatori potrebbero essere portate a venire rivolte verso il risultato considerato da molti più desiderabile, ossia il prolungamento dell'esperienza. E, in effetti, la scelta di aiutare Anthony a resistere ai suoi tremendi istinti non sembra portare ad altro se non a una cesura netta dell'avventura, con un discutibile - ma probabilmente non inteso dallo sviluppatore - messaggio di fondo: cercare di porre un freno alla mostruosità che viene da dentro di noi è inutile, e potrà solo condurci verso l'autodistruzione. Il dualismo tra Coscienza e Sussurratore è solo eventuale e dipende dalle scelte del giocatore nel ruolo di Coscienza, ma di certo risulta eccessivamente semplicistico nella trattazione di un tema complesso come quello di una compromessa salute mentale.

La presentazione di Anthony come un mostro incapace di dire di no alla violenza se non al costo della sua stessa vita porta con sé i ben noti corollari problematici associati alla relegazione degli assassini seriali nel mondo non umano. Da sempre la società tenta di isolare le tendenze omicide, fornendo spiegazioni rassicuranti per la società, capaci di estromettere l'assassino dal consesso civile: è il caso delle teorie di Cesare Lombroso, che con i suoi studi tentava di dimostrare la presenza di tratti belluini, diversi da quelli dell'essere umano "ordinario", per collocare i criminali al di fuori del perimetro dell'umano.

Concentrandosi sul dato biografico del killer e tralasciando il contesto sociale e politico in cui opera, The Gray Man - come molte rappresentazioni dei seriali killer nei media - risulta ossessivamente incentrato sull'assassino, tralasciando del tutto il suo ambiente

È comune definire i serial killer come "mostri": abbiamo Jeffrey Dahmer, "il mostro di Milwaukee", in Italia Pietro Pacciani, "il mostro di Firenze", giusto per citare un paio di esempi. La narrazione del mostro è rassicurante, e serve a spingere l'assassino fuori dalla nostra quotidianità, tralasciando le meccaniche sociali e di potere che consentono al killer di agire indisturbato: nel caso di Dahmer, il razzismo nei confronti delle persone di colore e la discriminazione verso gli omosessuali.

The Gray Man si muove in questo solco e, pur con alcune intuizioni interessanti, non rinuncia mai alla tradizionale costruzione della figura dell'assassino seriale tramite storie di trauma. In ultima analisi, l'opera di Richard Haraším non riesce a uscire dai binari tradizionali in cui il serial killer viene rappresentato dai vari media, con il risultato di riproporre, una volta in più, lo stereotipo del "mostro" completamente isolato dalla società - e anzi, estraneo alla stessa.