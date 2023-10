Mortal Kombat 1: giocatori contro i contenuti delle Invasioni dietro paywall

Molti giocatori non sono contenti del paywall messo per chiudere dei contenuti delle Invasioni di Mortal Kombat 1 , nonostante le promesse fatte da NetherRealms sulla completa gratuità della modalità.

Invasioni con l'IBAN

Prima del lancio, lo studio di sviluppo aveva promesso che Mortal Kombat 1 non avrebbe avuto Battle Pass o microtransazioni. Derek Kirtzic, il Lead Systems Designer, disse in una trasmissione live che la modalità avrebbe avuto solo contenuti gratuiti e una struttura basata sulle ricompense passive.

Ora però i giocatori hanno appreso che alcuni contenuti sono accessibili solo usando Shang Tsung, personaggio disponibile per chi ha prenotato il gioco o per chi lo ha acquistato come DLC.

Il contenuto in questione è uno scrigno posto nel laboratorio di Shang Tsung, chiuso da una barriera che può essere distrutta solo eseguendo la seconda fatality del personaggio. Siccome non tutti possiedono il DLC, questo contenuto risulta bloccato.

Secondo alcuni il forziere dimostrerebbe come Shang Tsung avrebbe dovuto essere un premio per il completamente della modalità storia, per poi essere tagliato e venduto come DLC. Secondo altri succederà lo stesso anche con i futuri combattenti.

A peggiorare la cosa sarebbe il fatto che i contenuti dello scrigno non sarebbero legati a Shang Tsung, ma al Generale Shao e a Johnny Cage.

