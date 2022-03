Steam Deck: Nintendo sta bloccando i video che mostrano l'emulazione dei giochi di Nintendo Switch

Nintendo non ha preso bene le potenzialità emulatorie di Steam Deck e sta bloccando tutti i video in cui l'ibrido tra una console portatile e un PC di Valve viene mostrato alle prese con l'emulazione dei giochi di Nintendo Switch, tramite CEMU.

Per adesso non ci sono comunicati ufficiali in merito, ma i video colpiti riportano la seguente scritta:

"Video non disponibile

Questo video include contenuti di Nintendo che sono stati bloccati dallo stesso proprietario per motivi di copyright."

Come sempre è giusto ricordare che l'emulazione è legale, quando chi emula possiede una copia originale del gioco. C'è da dire che Steam Deck, pur indirettamente e in modo molto velato, entra in competizione con Nintendo Switch per la sua natura portatile, quindi la casa di Mario potrebbe avere interesse a non far vedere i suoi giochi girare così bene sull'hardware di Valve.

A chi si stesse chiedendo come mai Nintendo possa far bloccare questi video, va ricordato che il copyright di tutto il materiale tratto da un videogioco, filmati e immagini comprese, appartiene al o ai detentori del diritto d'autore e non a chi lo ha registrato / catturato, dettaglio di cui molti spesso si dimenticano.