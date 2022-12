Stellar Blade e Rise of the Ronin hanno pagine ufficiali su PS Store: State of Play in arrivo?

Sony ha recentemente aperto pagine ufficiali su PlayStation Store per alcuni giochi nuovi senza ancora una data d'uscita, come Stellar Blade e Rise of the Ronin, oltre a quella che avevamo visto per Marvel's Spider-Man 2 e tutte queste vengono prese come indizi su un possibile State of Play o PlayStation Showcase da fan e presunti insider.

A dire il vero, la cosa non è affatto garantita e il collegamento risulta alquanto forzato, sebbene ovviamente l'apertura di una pagina ufficiale su PlayStation Store indichi, quantomeno, che l'uscita di un gioco è prevista per il prossimo futuro. Per quanto riguarda Stellar Blade, in particolare, l'arrivo della pagina ufficiale potrebbe effettivamente far pensare al rilascio di nuove informazioni, ma per altri casi la questione sembra piuttosto difficile: Rise of the Ronin, in particolare, sembra richiedere ancora molto lavoro da parte del Team Ninja ed è improbabile che la presenza della pagina ufficiale preluda alla prossima uscita del gioco.



Più sensato pensare che Sony stia rivedendo l'organizzazione del PlayStation Store, inserendo le pagine relative ai giochi anche con un notevole anticipo rispetto alle effettive uscite. Non per nulla, entrambi i giochi in questione non hanno data d'uscita e rientrano nella categoria "annunciati", in modo da attivare già lo spazio sullo store in attesa di eventuali sviluppi.

Lo stesso potrebbe essere il caso della pagina di Marvel's Spider-Man 2, che aveva già fatto sorgere grandi speranza su uno State of Play in arrivo dedicato. Su questo fronte, a dire il vero, anche i vari teaser pubblicati da Insomniac potrebbero indicare effettivamente un possibile arrivo di notizie al riguardo, dunque è impossibile escludere tale possibilità.

In ogni caso è difficile, a questo punto, collegare la comparsa di pagine ufficiali sul PlayStation Store all'arrivo di date d'uscita o nuove comunicazioni di alto profilo, tuttavia non possiamo escludere la possibilità che Sony abbia in previsione un qualche evento di presentazione per l'inizio del 2023, vista la lunga pausa presa finora in questo ambito.