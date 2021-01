Stoic Studio, team di The Banner Saga, lavora a un MMO

Stoic Studio ha raggiunto in fretta una notevole notorietà grazie a The Banner Saga, serie di RPG strategici con elementi gestionali dotata di grande fascino, ma a quanto pare gli sviluppatori hanno ora intenzione di spaziare in qualcosa di completamente diverso, probabilmente un MMO.

L'ultima volta che abbiamo parlato di Stoic era emerso che stava lavorando a un nuovo gioco con "grandi ambizioni e aspirazioni" e questo sembra essere un titolo dalla forte componente online, in base alle nuove informazioni emerse più di recente. A dire il vero non ci sono informazioni ufficiali e gli indizi sono ancora piuttosto vaghi, ma attraverso vari annunci di lavoro emerge la centralità della componente online per il nuovo titolo di Stoic.

Il team, che ricordiamo è stato fondato da alcuni veterani di BioWare, è alla ricerca di un combat designer che sappia gestire una componente del genere con caratteristiche "action", a quanto pare, mentre vengono menzionati elementi tipo game as a service (gaas) e "live", cosa che fa pensare a un titolo con piattaforma online.

D'altra parte, anche altri annunci di lavoro precedenti menzionavano il gioco online e l'esperienza multiplayer massiva come possibili indizi sul nuovo gioco in sviluppo, che sembrerebbe dunque ricadere nell'ambito degli MMO, anche se è ancora difficile capire più precisamente di cosa si tratti.

Sicuramente, visto quanto fatto con The Banner Saga, si tratterà di un gioco da tenere d'occhio: come dimostrato anche dal video con le citazioni della stampa internazionale, la serie in questione ha rappresentato davvero un ottimo debutto per Stoic.