Valorant: Episode 2, trailer cinematico sul nuovo agente Yoru

Valorant continua il suo percorso di evoluzione con l'arrivo dell'Episode 2, di cui Riot Games ha pubblicato in queste ore un nuovo trailer cinematico dedicato soprattutto al nuovo agente Yoru che verrà introdotto con l'aggiornamento al gioco.

Valorant: Episode 2 porterà con sé un nuovo Battle Pass e un'ampia serie di aggiornamenti, evoluzioni e modifiche al gioco, a partire dal 13 gennaio 2021, data in cui è previsto il rilascio dell'episodio in questione.

Il trailer cinematico non mostra parti di gameplay, ma come è ormai tradizione per i titoli incentrati su un ricco cast di personaggi ed eroi ad immissione progressiva, è costruito come una sorta di cortometraggio d'animazione che mostra retroscena e background narrativo alla base del personaggio in questione.

Vediamo dunque Yoru entrare in azione durante un duro combattimento e sfruttare i suoi vari poteri particolari per avere il sopravvento. Per l'occasione, vediamo anche Phoenix, Cypher, Jett e Viper, che tuttavia sembrano abbastanza sovrastati dall'abilità dimostrata da Yoru, almeno in questa occasione.

Valorant è un po' la risposta di Riot Games a Overwatch e simili, ovvero uno sparatutto basato su combattenti caratterizzati da poteri ed equipaggiamenti diversi che si scontrano all'interno di mappe ad arena. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Valorant e al provato a due mesi dal lancio.