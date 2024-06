Stormgate ha una data di uscita in accesso anticipato, è il lo strategico dagli autori di StarCraft

Gli sviluppatori di Frost Giant Studios, formato da veterani che hanno lavorato alla serie StarCraft, hanno sfruttato la vetrina offerta dal PC Gaming Show per annunciare che lo strategico in tempo reale Stormgate sarà disponibile in accesso anticipato dal 13 agosto in formato free-to-play.

Per chi non lo conoscesse, parliamo di un RTS con ambientazione fantascientifica caratterizzato da una struttura piuttosto classica, per certi versi ereditata proprio da StarCraft. Il titolo è realizzato in Unreal Engine 5 e avrà una campagna dinamica, che si evolve in base alla scelte prese dal giocatore e dai suoi risultati ottenuti in battaglia. Non mancano poi delle modalità multiplayer 1v1, 3v3 o cooperative contro l'IA, nonché un editor per le mappe che permettono di creare partite personalizzate, con alcune di queste funzionalità disponibili fin dall'inizio dell'accesso anticipate, altre in arrivo in un secondo momento.