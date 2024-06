Il nuovo trailer di Steel Seed mischia musica rilassante ad azione serrata e visioni futuristiche

Steel Seed è tornato a mostrarsi nel corso dell'Xbox Games Showcase 2024 con un nuovo trailer che mischia in maniera particolare musica classica al pianoforte, azione serrata e visioni fantascientifiche di un lontano futuro.

Il gioco è sviluppato dal team italiano Storm in a Teacup, conosciuto già per vari titoli come N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure e Close to the Sun, che in questo caso si è cimentato in una sorta di action stealth adventure in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S, ancora senza una data di uscita ufficiale.

Caratterizzato da un'ambientazione che richiama un po' il cyberpunk ma con uno stile piuttosto particolare, il gioco racconta di un'umanità ormai decimata.