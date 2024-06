Phantom Line è uno sparatutto cooperativo che vi farà pensare a David Lynch: vediamo il trailer

Il PC Gaming Show 2024 ha messo in mostra Phantom Line , un nuovo sparatutto cooperativo per massimo quattro giocatori. Il trailer ci ha permesso di vedere qualche scena di gameplay

Il trailer di Phantom Line

La descrizione ufficiale recita: "Fai parte di un'unità spec-op d'élite, che lavora per una megacorp chiamata Mortfield Industries, che ti ha dato una seconda possibilità. Siete stati selezionati per il programma di simulazione degli operatori chiamato H.U.S.K., dove potete trasferire la vostra coscienza tra corpi artificiali. Utilizzateli nelle vostre tattiche: perlustrate, distraete, esche o utilizzate molte altre strategie e comandi per ottenere un vantaggio su tutto ciò che vi ostacola".

"Nascosto al pubblico, il nostro mondo è pieno di creature e fenomeni paranormali chiamati anomalie. La minaccia per l'umanità cresce di giorno in giorno, penetrando nel nostro mondo attraverso le fessure del tessuto spazio-temporale. Per contenere questi eventi estremamente pericolosi sono necessari gli Operatori d'élite"".

"La guerra nucleare è appena scoppiata e voi siete stati inviati nel contestato Corridoio di Ferro, una regione dell'Europa orientale dilaniata dalle tensioni internazionali. Gli operatori devono essere autosufficienti se dovessero rimanere tagliati fuori. Improvvisate se necessario: utilizzate tutte le risorse disponibili, equipaggiatevi e adattate le vostre tattiche alla situazione sul campo. L'umanità è in guerra e voi siete in prima linea come ultima difesa. Impugnate gli Husk per la causa. Diventate il cacciatore di anomalie definitivo. Ora... vai a morire di nuovo".