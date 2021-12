Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, presentati i packshot di PS5 e Xbox Series X

Square Enix ha pubblicato su Twitter i packshot ufficiali delle versioni PS5 e Xbox Series X di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, spin-off del primo Final Fantasy in uscita il 18 marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Copertine di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Come potete vedere, l'artwork di copertina è una bella composizione grafica creata con i dettagli dei volti dei personaggi principali del gioco. Per il resto non c'è molto da segnalare, visto che non sono state fornite nuove informazioni.

Per il resto, se volete saperne di più leggete il nostro provato di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in cui abbiamo scritto:

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è un gioco con tanto potenziale al quale serve, oltre a una rifinitura tecnica, lo spazio ideale per esprimersi al meglio. Sappiamo di cos'è capace Team Ninja, lo abbiamo visto con Nioh a cui questo progetto si ispira fortemente, e il sistema di combattimento basato sui job dimostra che può dare tanto se, soprattutto, ci si rende conto della strada che ha ancora da fare per perfezionarsi. Le migliorie all'intelligenza artificiale, sia in termini di reattività sia con la neo introdotta Risonanza, dimostrano la volontà di perfezionarsi sempre di più. La storia è un grosso punto di domanda, soprattutto considerata la sua relazione poco chiara con il capitolo originale (è una riscrittura? Uno spin off? Qualcosa di totalmente slegato?) e il fatto che Nojima sia capace tanto di ottimi trame quanto di sceneggiature molto discutibili, mentre sotto il profilo tecnico le incertezze sono tuttora evidenti. I margini di miglioramento però sono lì da vedere: la speranza è che vengano colti, per arrivare alla realizzazione di un gioco forse fuori tempo massimo ma lo stesso in grado di regalare ore di divertimento.