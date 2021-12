Slitterhead, scopriamo il nuovo gioco del papà di Silent Hill

È esattamente questa la funzione del trailer di Slitterhead visto ai The Game Awards 2021. Stiamo parlando del primo gioco di Bokeh Game Studio, la software house fondata da Keiichiro Toyama , il papà di Silent Hill . Abbiamo comunque deciso di dedicare uno speciale a Slitterehead per capire che cosa ci potrebbe aspettare.

Spieghiamo con parole ancora più semplici: senza questi annunci prematuri e le reazioni conseguenti, è molto più complicato trovare i soldi che servono per rendere realtà un videogioco, in particolare se lo si sviluppa da indipendenti. Sì, perché spesso parliamo di video che servono semplicemente a concettualizzare, ossia a dare un'idea generale di quello che aspetterà i giocatori, sperando che questi ultimi apprezzino.

Presentare un gioco con un trailer in computer grafica con molti anni di anticipo rispetto al lancio ha una funzione essenziale, quasi vitale, per alcuni team di sviluppo. Molti tendono a parlare di annunci affrettati, perché poi i giocatori devono aspettare tanto tempo prima di poter mettere effettivamente le mani sul gioco finito. Purtroppo spesso i videogiocatori sembrano essere miopi e non capiscono che per dei team medio piccoli avere una reazione entusiasta da parte del pubblico alla presentazione di un loro gioco significa ottenere una moneta di scambio essenziale da offrire ai potenziali investitori, siano essi editori specializzati o gruppi finanziari in cerca di investimenti.

L’introduzione: è un horror dal padre nobile

Il personaggio dell'introduzione del trailer di Slitterhead

Il trailer si apre sul logo dello studio di sviluppo, che lascia il posto al dettaglio di quello che riconosciamo subito essere un vicolo. L'asfalto è in condizioni pietose e capiamo velocemente che siamo in una zona fatiscente. L'inquadratura di suo è molto bassa e segue un movimento di macchina sussultorio, che imita dei passi. Sembra quasi inseguire qualcuno. Infatti, dopo pochi istanti, nella parte alta del quadro appaiono i piedi di una persona. Il movimento di macchina fa quindi una panoramica verticale svelando quello che sembra una specie di impiegato. Lo capiamo dai pantaloni eleganti, dalla camicia bianca a maniche corte un po' sgualcita e dalla valigetta che tiene in mano. Che ci fa in un luogo del genere? L'apparizione della scritta "Creative Director Keiichiro Toyama" ce lo dice chiaramente. Chi lo conosce sa che è uno dei più acclamati autori di videogiochi horror viventi, che ha vergato il suo nome su serie come quella Silent Hill e quella Forbidden Siren. Anche la musica di sottofondo ci fa capire che ci troviamo di fronte a un gioco horror, visto il tono molto cupo e ossessivo. Quindi abbiano un'ambientazione urbana, il personaggio principale, quantomeno di questi primi secondi del trailer, che è un uomo comune, e il nome di un autore noto per le sue opere videoludiche dell'orrore. Come vedete nel giro di pochi secondi ci sono già state date moltissime informazioni utili a entrare nell'atmosfera ricercata e a creare una forte aspettativa riguardo a ciò che sarà mostrato dopo.

Il trailer prosegue con un'inquadratura di spalle del nostro medio man. Un controcampo ce lo mostra quindi in viso: è un giapponese (potevamo supporlo dallo studio di sviluppo e dalla presenza di Toyama, nonché dall'ambientazione, ma ora abbiamo la conferma). Dietro di lui appare una ragazza vestita in modo succinto che si porta una mano alla bocca guardandolo. L'uomo si ferma e si gira. Il fuoco dell'inquadratura passa da lui alla ragazza, che diventa la protagonista dell'azione, come sottolineato anche dall'inquadratura successiva, un piano medio della stessa. Qui avviene la rivelazione: il volto della ragazza, inquadrato in primo piano, inizia a mutare, diventando mostruoso: il collo si allunga, gli occhi si deformano e la bocca si riempie di zanne affilate.

L'inquadratura finale della prima parte del trailer di annuncio di Slitterhead

L'inquadratura ritorna quindi per pochi istanti sull'uomo, mostrandocelo mentre cade a terra in preda al terrore. Con un ulteriore scatto di montaggio viene inquadrato il muro accanto all'uomo. È fatiscente e pieno di scritte, oltre che parzialmente occupato dal motore di un condizionare. Il tipo è a fuoco e ben visibile, mentre sul muro inizia ad apparire l'ombra della ragazza, diventata ormai un enorme mostro scheletrico che sovrasta quella che supponiamo essere una sua vittima. La musica diventa più intesa. Il filmato non ci mostra ciò che accade, perché chiude sul nero. L'introduzione è finita. Fin qui ci è stato dato un messaggio preciso: ci troviamo di fronte a un gioco horror dall'ambientazione urbana fortemente caratterizzata.