Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: trailer gameplay ci spiega i dettagli del combattimento

Square Enix e Team Ninja hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco di ruolo d'azione in stile souls-like un arrivo il 18 marzo 2022. Il video si concentra soprattutto sul gameplay e ci spiega i dettagli del combattimento. Potete vedere il filmato qui sopra.

Nel trailer di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, ci viene spiegato che il nostro personaggio è Jack, e il nostro obiettivo è sconfiggere Chaos e riportare la pace nel regno di Cornelia. Viene spiegato poi che i nemici dispongono di una Break Guage, una barra che può essere diminuita attaccandoli: una volta svuotata, è possibile eseguire un attacco critico che li elimina, in un'esplosione di cristalli rossi.

Ci sono poi abilità speciali, come un'onda d'urto che permette di liberarsi dei nemici attorno a noi e avere spazio per agire. Jack può anche assorbire alcuni attacchi speciali dei nemici e rubare tali mosse, usandole un numero limitato di volte. Si tratta di capacità aggiuntive che torneranno molto utili in battaglia. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin permette poi di scegliere tra varie classi, ognuna delle quali ha un equipaggiamento, aspetto e abilità uniche, che spingeranno a usare uno stile di combattimento completamente diverso. Usando in battaglia ogni classe, possiamo farla salire di livello e possiamo apprendere nuove abilità uniche.

Jack, il protagonista di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Viene poi spiegato che in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin potremo raccogliere tanto bottino (o loot se preferite il termine inglese), per equipaggiare i personaggi. Ci sarà poi il multigiocatore, che ci permetterà di esplorare tutti i livelli già completati o il prossimo nella lista insieme nella partita di un altro giocatore. In altre parole, non possiamo giocare online in livelli che non abbiamo ancora sbloccato. Chiaramente la scelta è volta a impedirci di affrontare il gioco in ordine casuale e non avere quindi spoiler sulla trama. Il bottino sarà indipendente per ogni giocatore, quindi non c'è rischio di rubarsi a vicenda le armi. Ci saranno poi livelli pensati proprio per la cooperativa.

Ieri abbiamo anche potuto vedere il Final Trailer con gameplay e storia di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.