Call of Duty Warzone: indirizzi IP dei giocatori svelati per errore durante un down dei server

Quest'oggi, 26 gennaio 2022, ci sono stati alcuni problemi con i server di Call of Duty Warzone, Call of Duty Vanguard, COD Black Ops Cold War e COD Modern Warfare. Il tutto è stato risolto, ma pare che nel frattempo siano stati mostrati numero indirizzi IP dei giocatori.

L'informazione è stata condivisa dall'account Twitter ModernWarzone. Come potete vedere nel tweet qui sotto, "i server di Warzone sono di nuovo attivi ma hanno mostrato numerosi indirizzi IP dei giocatori con il "whitelist error", quando i server vi hanno fatto rientrare. Non potrei nemmeno inventarmela apposta questa cosa".

La fase di down dei server di Call of Duty Warzone e degli altri capitoli non è durata troppo, ma pare aver avuto alcune conseguenze. Le segnalazioni di ModernWarzone sono iniziate un'ora prima del tweet qui sopra riportato. L'account segnalava che nelle precedenti partite il gioco si disconnetteva in modo casuale. Successivamente, COD ha iniziato a mettere i giocatori in coda server. Dopo trenta minuti, tutti i server erano down, ma nell'arco di un'altra mezz'ora il problema è stato risolto.

Non è quindi chiaro cosa sia accaduto. L'account ufficiale di Call of Duty non ha per ora condiviso alcuna informazione.

Parlando sempre di COD, abbiamo scoperto che Call of Duty Warzone 2 è in arrivo nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S per Tom Henderson.