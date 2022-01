Netflix e Amazon Prime Video quasi alla pari in Italia, Disney+ in crescita

Netflix e Amazon Prime Video si confermano le piattaforme streaming più popolari in Italia, con Disney+ in crescita: sono queste le rilevazioni effettuate dal motore di ricerca JustWatch per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021.

La situazione degli abbonamenti video in Italia appare dunque sostanzialmente immutata, sebbene si registri qualche piccola differenza con Netflix che passa al 29% e Disney+ che guadagna anch'essa un punto percentuale, raggiungendo il 17%.

La diffusione delle piattaforme streaming in Italia nel quarto trimestre 2021

A pagare dazio non è tuttavia Amazon Prime Video, che rimane salda al 27%, bensì le realtà più piccole del mercato streaming: TIM Vision e NOW TV si trovano al 6%, Infinity al 4%, Sky al 3% mentre tutte le altre piattaforme insieme occupano l'8% del totale.

Guardando ai dodici mesi del 2021, il quadro è più o meno lo stesso con Netflix in leggero vantaggio su Amazon Prime Video, Disney+ a seguire in terza posizione e poi tutti gli altri servizi in abbonamento.

Classifica dei servizi streaming in Italia nel 2021

Vedremo se le tante nuove produzioni Marvel e Star Wars già annunciate riusciranno a imprimere un'ulteriore accelerazione alla crescita di Disney+ da qui ai prossimi mesi, con i vari Moon Knight, in uscita il 30 marzo, e gli altri show in arrivo a breve.