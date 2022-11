Stranger Things: Millie Bobby Brown dice di non amare i videogiochi, però svela i suoi preferiti

Millie Bobby Brown, famosa soprattutto per aver interpretato 11 in tutte le stagioni di Stranger Things ad oggi pubblicate, è stato intervistata da Wired e, in tale occasione, ha avuto modo di parlare del suo rapporto con i videogiochi. L'attrice ha detto che non le piacciono particolarmente, ma ha anche svelato quali sono i suoi preferiti: The Sims 4 e Fortnite.

Più precisamente, Millie Bobby Brown ha svelato che ama The Sims 4 perché adora costruire case e che ha un personaggio che lavora come veterinario. In Fortnite, ama invece andare in giro per gli accampamenti, aspettare che gli altri giocatori muoiano e poi dare il controller a una persona più esperta che le faccia ottenere la vittoria nelle fasi finali.

Millie Bobby Brown afferma quindi di non ritenersi una videogiocatrice. In generale, a parte la sua ossessione per The Sims, non apprezza veramente i videogiochi e afferma di non essere brava con essi, il che la spinge a non giocare.

Fortnite x Stranger Things

Questa dichiarazione dimostra come i videogiochi, in alcuni casi, riescano ad attirare anche un pubblico che non si ritiene videogiocatore e che ritiene di non essere bravo a giocare.

Videogiochi di vario stile, difficoltà, accessibilità e genere possono attirare tipi di persone molto diverse. Quali persone conoscete che giocano in qualche modo ai videogiochi ma non si definirebbero mai videogiocatrici?