Stranger Things: Netflix pensa a un grosso videogioco tripla A sulla serie TV

Netflix sembra avere altri progetti in sviluppo per Stranger Things sul fronte dei videogiochi, consapevole di non aver ancora sfruttato in pieno il potenziale della serie TV in questo ambito e pensando dunque a un possibile gioco tripla A in grado di raggiungere il massimo risultato possibile nel processo di trasposizione.

In una recente intervista pubblicata da Edge, il vice president di Netflix, Leanne Loombe, ha fatto presente che la compagnia sa di non aver ancora sfruttato il massimo potenziale della proprietà intellettuale in questione, dopo due giochi interessanti ma relativamente piccoli come Stranger Things 1984 e Stranger Things 3: The Game.

"Mentre cresciamo per lanciare nuovi giochi e impariamo nuove cose, ci troviamo naturalmente ad incrementare la scala dei progetti verso esperienze tripla A più complesse, attraverso i team interni ed esterni", ha spiegato l'executive di Netflix.

"Abbiamo proprietà intellettuali che possono funzionare molto bene con i videogiochi, ma si tratta comunque di trovare il giusto adattamento che possa rappresentare comunque un buon gioco", ha inoltre riferito Loombe, passando poi a parlare più nello specifico della serie fantascientifica in questione.

"Sapete, i giochi di Stranger Things che abbiamo fatto, per esempio, sono ottimi, ma non credo che si sia ancora arrivati a IL gioco di Stranger Things, quello che è più autenticamente connesso a quell'universo e a quei personaggi che i fan amano". Questo sembra essere un riferimento a un possibile progetto di grosse dimensioni per Stranger Things, che potrebbe essere in sviluppo visto lo slancio di Netflix nei confronti dei videogiochi dato dall'apertura della nuova divisione apposita.

Oltre ai due giochi menzionati in precedenza c'è già un terzo progetto in lavorazione chiamato Stranger Things VR, per realtà virtuale che dovrebbe arrivare nel corso del 2023.