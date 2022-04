Stray Blade: un trailer per il sistema di combattimento e l'iscrizione alla beta

L'editore 505 ha pubblicato un nuovo trailer di Stray Blade per parlare del sistema di combattimento e per annunciare l'apertura delle iscrizioni alla beta del gioco. Se siete interessati, dovete assolutamente vederlo.

Il trailer è focalizzato sulle battaglie strategiche che si affronteranno nel titolo di Point Blank Games, mostrate attraverso diverse sequenze di gameplay. Viene ad esempio mostrato come il modo di combattere cambi a seconda delle armi impugnate e viene mostrato come è possibile evitare i colpi degli avversari. Presentato anche il compagno che ci accompagnerà durante l'avventura, chiamato Xhinnon, che avrà diverse funzioni, come quella di resuscitarci in caso di decesso prematuro o di supportarci in alcune situazioni.

Link per registrarsi alla beta di Stray Blade

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Partecipa alla Beta Privata di Stray Blade per avere la possibilità di esplorare l'antica Valle d'Acrea prima di chiunque altro. Scopri cosa ha portato alla fine di questa civiltà un tempo fiorente insieme al tuo fedele compagno Xhinnon, il lupo Boj. Padroneggia gli alberi delle abilità di entrambi i personaggi per diventare i guerrieri per eccellenza. Resuscita e sfida la morte in un mondo che cambia e in cui sia la vittoria che la sconfitta hanno conseguenze.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Stray Blade non ha ancora una data d'uscita, ma è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PS5.