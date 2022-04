Epic Games Store: giochi gratis del 21 aprile 2022 annunciati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato quali saranno i prossimi giochi gratis, disponibili per gli utenti della piattaforma digitale a partire dal 21 aprile 2022: si tratta in questo caso di Amnesia: Rebirth e Riverbond

Come riportato alcuni minuti fa, da oggi è possibile effettuare il download gratuito di XCOM 2 e Insurmountable: i due titoli saranno scaricabili senza alcun costo fino appunto al 21 aprile.

Torniamo però ai giochi appena annunciati. Amnesia: Rebirth (recensione) è l'ultimo capitolo della serie horror targata Frictional Games, in cui vestiamo i panni di Tasi Trianon, una donna che si risveglia nel mezzo del deserto algerino senza sapere che fine abbiano fatto le persone che erano con lei.

"Il tempo è contro di te. Vesti i panni di Tasi e guidala attraverso le sue sensazioni di terrore e di dolore", recita la sinossi del gioco. "Oltre a faticare per sfuggire in questo desolato territorio, hai anche il compito di lottare con le tue speranze, le tue paure e i tuoi più feroci rimorsi."

Riverbond è invece "un frenetico gioco d'avventura cooperativo 'da divano' per uno a quattro giocatori, ambientato in uno spettacolare mondo voxel. Lanciati in un viaggio eroico per completare missioni, combattere adorabili nemici e ridurre ogni cosa a cubetti!", come si legge nella pagina dell'Epic Games Store.

"Il Cavaliere ha imprigionato i capi degli Otto Mondi, portando caos, rovina e siccità! Lanciatevi all'avventura per sconfiggere il male e aiutare gli adorabili abitanti di Riverbond in questo emozionante viaggio attraverso incantevoli mondi disegnati a mano. Sblocca una varietà di armi, assegna nuove skin e attiva potenziamenti per farti strada verso la vittoria"