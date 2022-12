Street Fighter 5 avrebbe dovuto avere 6 stagioni, ma i contenuti sono stati tagliati

In base a un nuovo articolo pubblicato da Game Informer, veniamo a sapere dallo stesso Takayuki Nakayama, director del gioco, che Street Fighter 5 avrebbe dovuto avere 6 stagioni di DLC, ma Capcom ha poi deciso di tagliare alcuni contenuti e fermarsi a 5 stagioni.

"Street Fighter 5 era stato pianificato originariamente per avere 6 stagioni, ma i piani sono poi stati cambiati e ci hanno detto che potevamo arrivare al massimo alla Stagione 4", ha riferito Nakayama. Evidentemente, le cose sono poi state poste in trattativa e gli sviluppatori sono comunque riusciti a trovare una via di mezzo, visto che alla fine Street Fighter 5 è arrivato alla Stagione 5.

Non è chiaro perché Capcom abbia imposto questo taglio di contenuti, ma è possibile che inizialmente possa aver giocato un ruolo importante lo scarso successo commerciale registrato al lancio del gioco, quando Street Fighter 5 aveva ottenuto risultati al di sotto delle aspettative, rimanendo poi in questo stato difficoltoso per i primi anni di presenza sul mercato.

È possibile che questo abbia spinto Capcom a rivedere i piani sul supporto e cercare di ridurli, visti i risultati non in linea con le aspettative. In ogni caso, la Stagione 5 è stata poi confermata, ma con questa sono arrivati anche notevoli cambiamenti nell'organizzazione del team, vista anche l'uscita di scena di Yoshinori Ono, i cui risultati si vedranno probabilmente in pieno con l'arrivo di Street Fighter 6.