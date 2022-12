iPad Pro, schermo OLED nel 2024 e modelli da 11,1 e 13 pollici per un analista

Stando alle previsioni dell'analista Ross Young, Apple includerà finalmente la tecnologia OLED sui propri tablet a partire dagli iPad Pro in uscita nel 2024. A quanto pare entrambi i modelli previsti, da 11,1 e 13 pollici, saranno equipaggiati con quel tipo di schermo.

Disponibili già da tempo su iPhone, i display OLED non sono ancora stati introdotti sui tablet della casa di Cupertino, vedi ad esempio gli iPad e iPad Pro lanciati quest'anno, con design rinnovato e chip di nuova generazione ma ancora una volta uno schermo LED.

In realtà al momento esistono delle differenze all'interno della linea: nei negozi è possibile trovare un iPad Pro da 12,9 pollici con display mini-LED e uno da 11 pollici con LCD tradizionale, ma questa disparità pare destinata a finire appunto nel 2024, con l'adozione della tecnologia OLED per tutti i modelli.

Rimane da capire come l'azienda si muoverà fino ad allora, visto che i chiacchierati progetti riguardanti un iPad da ben 14,1 pollici pare siano stati accantonati, mentre di recente si è cominciato a parlare di un nuovo iPad mini in uscita non prima di fine 2023.