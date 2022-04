Street Fighter 5: in Giappone si sta per tenere un torneo eSport per giocatori non vedenti

In Giappone si sta per svolgere (domani 17 aprile 2022) la Shingan Cup di Street Fighter 5, una competizione eSport molto particolare, perché i partecipanti sono tutti giocatori non vedenti dalla nascita. Di fatto sfruttano solo l'audio per capire cosa sta avvenendo in gioco.

A molti sembrerà strano, visto che il picchiaduro a incontri di Capcom non è stato progettato specificatamente per questo tipo di giocatori, eppure qualcuno è riuscito a renderlo più accessibile.

La Shingan Cup (Shingan significa "occhio della mente") è stata organizzata da ePARA, compagnia che promuove e supporta la partecipazione dei giocatori disabili negli eSport. Gli organizzatori promettono che il torneo mostrerà la bellezza di lavorare per superare le disabilità e le grandi possibilità offerte dagli eSport.

I fan dei picchiaduro potranno ammirare le tattiche e le tecniche sviluppate specificatamente per i giocatori non vedenti e i loro avversari.

La competizione si svolgerà nella Mirairo House di Sumida Ward, Tokyo e non sarà aperta al pubblico. Tutti i match saranno mandati in streaming online sul canale ufficiale di ePARA.