Kirby e la terra perduta: arrivano le shopping bag tra i premi My Nintendo

La shopping bag di Kirby

In occasione del lancio di Kirby e la terra perduta su Nintendo Switch, Nintendo ha aggiornato il catalogo nord americano dei premi My Nintendo, aggiungendo una splendida shopping bag dedicata al personaggio rosa.

Sicuramente è un'alternativa ai premi tradizionali, anche perché una shopping bag in più fa sempre comodo. Per portare a casa tanta meraviglia bisogna investire 600 punti, quindi potrete farle inghiottire qualsiasi cosa, proprio come nel videogioco.

Shopping bag di Kirby

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Kirby e la terra perduta, dove abbiamo scritto:

Il nostro parere su Kirby e la terra perduta era già estremamente positivo ancor prima di cominciare l'ultimo mondo. Il nuovo titolo Nintendo è ricchissimo di contenuti, sfoggia un level design straordinariamente vario ed è anche abbastanza longevo per gli standard della serie, nonostante la semplicità che lo rende particolarmente adatto ai più piccoli ma anche uno spensierato passatempo per gli adulti. Abbiamo completato il gioco con grande soddisfazione, ma quando abbiamo scoperto che la storia non finisce ai titoli di coda, e che c'è ancora da scoprire e da giocare, abbiamo avuto la conferma che la nuova avventura del Batuffolo Rosa è davvero uno dei titoli migliori nella sua lunga carriera, e una strada che HAL Laboratory speriamo percorra almeno un altro po' prima di ricominciare coi suoi esperimenti.