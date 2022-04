Kitfox Gmes: Boyfriend Dungeon, Pupperazzi e altri titoli in saldo per i nove anni dell'editore

L'editore indie KitFox Games ha deciso di festeggiare i nove anni di attività con una tornata di saldi su Steam, che comprendono anche il discusso Boyfriend Dungeon, più molti altri giochi.

Saldi di KitFox Games su Steam

Tra i titoli in offerta spiccano il già citato Boyfriend Dungeon, venduto a 13,59€ invece di 16,99 (-20%) e il recentissimo Pupperazzi, venduto a 14,27€ invece di 16,79€ (-15%).

Offerte più nette sono quelle del gioco di ruolo Moon Hunters, venduto per soli 1,24€, invece di 12,49€ (-90%), il simulatore horror The Shrouded Isle, venduto a 1,99€ invece di 9,99€ (- 80%) e Six Ages, venduto a 11,04€ invece di 16,99€ (-35%).

Comunque sia i titoli in offerta sono molti altri. Fatevi un giro sulla pagina dei saldi per vederli tutti. Troverete sicuramente qualcosa che vi possa interessare.