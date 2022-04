Xbox: fan realizza un controller pessimo per giocare, ma ottimo da mangiare, soprattutto a Pasqua

Il designer 3D POPE, un grande fan di Xbox, ha realizzato un controller sicuramente pessimo per giocare, ma buono da mangiare, visto che è fatto completamente di cioccolato. Si tratta di un modo simpatico per augurare a tutti buona Pasqua. Chissà che sorpresa contiene...

Naturalmente si tratta solo di un modello 3D, ma è davvero ben realizzato. Certo, immaginate di giocarci per qualche ora e pensate a come potrebbe uscirne ridotto (e a come potrebbero essere ridotte le vostre mani).

Però non sarebbe male poter mangiare della cioccolata con questa forma. In fondo siamo videogiocatori e stick e pulsanti non ci lasciano indifferenti.

Chissà se qualche dirigete Xbox, vedendo tanta dolcezza non deciderà di renderla realtà. In fondo il frigorifero a forma di Xbox Series X è stato fatto. Questo sarebbe anche più accessibile dal grande pubblico.