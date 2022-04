Saldi per l’Ucraina: GSC Game World ha raccolto 800.000 dollari

GSC Game World ha annunciato che i suoi saldi per l'Ucraina sono riusciti a raccogliere 800.000 dollari, al netto di tasse e commissioni dei negozi. Come ricorderete, lo studio ucraino ha messo in saldo tutti i suoi giochi in diversi negozi digitali, Steam e GOG in particolare, per raccogliere fondi a favore dell'Ucraina, ancora sotto attacco da parte della Russia.

Leggiamo il messaggio con cui GSC Game World ha ringraziato tutti quelli che hanno sostenuto la sua iniziativa:

"I saldi a fine caritatevoli dei giochi di GSC Game World sono finiti.

Siamo davvero fieri della nostra comunità. Grazie a tutti! A quelli che hanno ascoltato gli ucraini. A quelli che hanno aperto le loro porte agli ucraini. A quelli che non si sono fatti da parte, che hanno pubblicato tweet, mostrato il loro supporto, corrisposto, offerto aiuto, che sono scesi nelle strade di tutto il mondo, che hanno donato soldi, che hanno partecipato a iniziative come questa, che si sono uniti ai volontari, che hanno dato da mangiare a chi aveva fame, che hanno smontato i posti di blocco, che hanno protetto, trasportato, salvato e non si sono tirati indietro.

Insieme a voi siamo riusciti a raccogliere più di 800.000 dollari. Tolte le tasse e le commissioni dei negozi, tutti i fondi saranno donati alla fondazione "Come Back Alive". Grazie a questi saldi ci sono più Cossacks in battaglia, più stalker nella Zona e gli ucraini si sono fatti dei nuovi amici pronti ad aiutarli.

Ce ne ricorderemo per sempre. Sempre."