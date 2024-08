Stumble Guys per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale, ed è molto vicina

Per l'occasione, il team Scopely ha pubblicato anche un trailer di presentazione per celebrare l'arrivo di Stumble Guys in versione Nintendo Switch, piattaforma che potrebbe risultare particolarmente consona al gioco.

Disponibile da diverso tempo su piattaforme mobile e poi giunto anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, Stumble Guys era stato annunciato già per Nintendo Switch , ma ci ha messo più tempo del previsto ad arrivare, evidentemente. A questo punto manca poco però: il gioco sarà disponibile dal 20 agosto sulla console Nintendo.

Un vero e proprio fenomeno

Diventato un vero e proprio fenomeno soprattutto sulle piattaforme mobile, Stumble Guys è nato come una sorta di clone free-to-play di Fall Guys, ma ha raggiunto una notorietà impressionante, per certi versi anche superiore a quella del suo modello.

Il suo arrivo su Nintendo Switch potrebbe dare una notevole spinta ulteriore alla diffusione del gioco, considerando la popolarità della piattaforma in questione.

Come in Fall Guys, anche qui si tratta di affrontare varie prove in multiplayer su una struttura battle royale, presentando diverse meccaniche di gioco ma generalmente incentrate su percorsi a ostacoli dall'aspetto decisamente folle.

Le prove sono divise in diversi turni progressivi, che vedono di volta in volta una netta selezione dei giocatori, che vengono eliminati finché non ne rimane solo uno, il vincitore della prova. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Stumble Guys.