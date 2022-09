Super Mario Bros.: Chris Pratt protagonista di un remake 3D davvero impressionante

Ansiosi di conoscere il film di Super Mario in cui l'idraulico italiano sarà doppiato da Chris Pratt? Allora vi farà piacere vedere questo progetto work in progress in cui un fan sta realizzando un remake di Super Mario Bros. in 3D, mettendo proprio Pratt nei panni del protagonista. L'autore di questa impresa, Re-Imagined Games, ha pubblicato anche un trailer e un video di gameplay per mostrare il suo lavoro:

Con il proseguo dello sviluppo, previo intervento degli avvocati di Nintendo, sempre attivissimi quando si tratta di abbattere i progetti dei fan, Re-Imagined Games ha promesso che inserirà anche Jack Black come Bowser. Per ora al suo posto c'è un blocco segnaposto. In futuro arriveranno anche Charlie Day, Anya Taylor-Joy, e Keegan-Michael Key.

Interessante notare l'uso di una grafica ultra realistica che, unita al modello di Pratt, molto dettagliato, crea un effetto davvero particolare. Il motore utilizzato per il remake è l'Unreal Engine, che l'autore sta imparando a utilizzare proprio con questo progetto.

I fan di Super Mario sono sempre molto attivi. Giusto pochi giorni fa vi abbiamo segnalato un eccellente Super Mario Bros. 5 realizzato in Super Mario Maker 2 su Nintendo Switch.