Undecember: data di uscita internazionale per il diablo-like free to play svelata, demo in arrivo

Gli sviluppatori di Undecember, gioco free to play action RPG in stile diablo, hanno svelato la data di uscita del gioco in occidente: il 12 ottobre 2022 sarà disponibile su PC (Steam e FLOOR), iOS e Android. Ci sarà poi una demo e bonus per la pre-registrazione.

La pre-registrazione sarà presto disponibile tramite Steam, App Store e Google Play. La pre-registrazione garantirà l'accesso a una serie di ricompense, ovvero "30 Movement Speed Elixirs, Skill Rune Magic Upgrade Essence, 100,000 Gold, 10 Rare Upgrade Essence, 15 Resurrection Scrolls, e un Medallion coupon esclusivo per la pre-registrazione".

Inoltre, una demo per PC di Undecember sarà pubblicata a partire dal 3 ottobre 2022 tramite lo Steam Next Fest 2022 e sarà disponibile fino al 10 ottobre 2022. Il gioco non supporta l'italiano. Undecember era già disponibile da inizio anno in Sud Corea. Quello attuale è il lancio internazionale.

Nel nostro speciale vi abbiamo spiegato che: "Undecember, per il momento, è un gioco intrigante. Il fatto che l'avanzamento sia libero e non legato a una specifica classe è interessante e promette tante ore di divertente personalizzazione e sperimentazione. Le novità non sembrano comunque aver minato i punti fondamentali del genere: esplorazione dei dungeon, orde di nemici e ricerca di bottino sono ancora centrali. A livello tecnico è promettente e la possibilità di giocare sia su mobile che su PC tramite cross-progression garantisce un ulteriore livello di libertà."

Diteci, vi interessa Undecember?