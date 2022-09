Medion Erazer: l'azienda tedesca vuole conquistare l'Italia coi sui PC da gaming

Nonostante in Italia sia pressoché sconosciuta, Medion è un'azienda tedesca specializzata in elettronica con oltre 40 anni di storia e più di 20 in ambito gaming. I suoi mercati di elezione sono la Germania, il Benelux e la Penisola Iberica, ma adesso Medion ha intenzione di espandersi anche in Italia, soprattutto col suo ramo gaming: Erazer.

Durante una presentazione tenutasi nel centro di Milano i rappresentanti dell'azienda di Essen hanno delineato l'ambizioso piano di espansione che nel giro di 5 anni dovrebbe portarla ad avere una quota del 10% di questo segmento.

I portatili Medion

Per raggiungere questo obiettivo, però, va superato un primo ostacolo: il farsi conoscere dal grande pubblico. Per questo motivo Medion ha deciso di portare i suoi prodotti nei prossimi grandi appuntamenti legati al gaming, ma non solo, ovvero il Lucca Comics e la Milan Games Week.

La seconda cosa da fare era lo scegliere quali prodotti portare in Italia. Erazer, infatti, copra praticamente tutto lo spettro del gaming, dai PC fissi alle periferiche come mouse e sedie. Coi partner commerciali, però, ha deciso di iniziare con una selezione di notebook. "Se nelle prossime settimane dovessimo vedere che tra i giocatori c'è richiesta di configurazioni più performanti o di altre periferiche," ha detto il Product Manager Gaming Kim Tong Cheung, "i prodotti li abbiamo e non abbiamo problemi a portarli in Italia".