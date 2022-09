The Legend of Heroes: Trails from Zero, il trailer di lancio annuncia che è disponibile

NIS America ha pubblicato il trailer di lancio di The Legend of Heroes: Trails from Zero, il primo capitolo della saga di Crossbell dalla famosa serie, capace di vendere più di sette milioni di copie nel suo complesso, per annunciare che è disponibile. Ora è possibile averlo su PC, PS4 e Nintendo Switch. Volendo è possibile giocarci anche su PS5, in retrocompatibilità.

Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gameplay tratte dalla versione finale dei gioco, tra scene di esplorazione, combattimenti e dialoghi.

Lloyd Bannings torna nella sua città natale per seguire le orme del suo defunto fratello e per unirsi al dipartimento di polizia di Crossbell. Tuttavia, si ritrova assegnato a una nuova divisione sgangherata chiamata Special Support Section. Ora, lui e i suoi nuovi compagni di squadra devono mettersi alla prova mentre combattono per superare le ingiustizie di una città in preda alla corruzione!

Esplora le strade di Crossbell City e scopri tutto ciò che ha da offrire...incluso il suo lato oscuro nascosto. Quali storie scoprirai dietro le facciate splendenti di questa città-stato?