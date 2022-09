Offerte Amazon: Stray per PS5 in sconto per la prima volta in formato fisico da collezione

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Stray in versione PS5. Lo sconto è di 6.10€, ovvero del 15%. Il prezzo consigliato per Stray è 41€ in versione fisica. Lo sconto attuale è il primo vero sconto proposto dall'uscita ed è quindi il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Questa edizione include anche 6 carte illustrate a colori, oltre al gioco.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Stray è una piccola perla, un'avventura in grado di regalare sequenze davvero suggestive e una storia affascinante, finanche commovente in alcuni frangenti, che poggia sulle solide basi di una lore molto ben scritta. Certo, proprio come un gatto randagio al gioco capita d'impaurirsi per ogni piccolo sussulto, e così il team ha creato una bolla confortevole in cui muoversi senza temere alcuna insidia, con il risultato di evitare svarioni ma al contempo rinunciando a esprimere appieno un potenziale che appare limpido già nei primi minuti. A ogni modo avremo tempo per riflettere su ciò che Stray non riesce a essere: meglio concentrarsi su ciò che è, ovverosia il prossimo titolo che giocherete."

Una strada di Stray

