Elland: The Crystal Wars data d'uscita annunciata, è il gioco di Dune cancellato per GBA

Elland: The Crystal Wars ha una data d'uscita: il 3 ottobre 2022 su Steam. Per chi non lo conoscesse, si tratta di quello che originariamente doveva essere un gioco per Game Boy Advance tratto dal franchise Dune, chiamato Frank Herbert's Dune: Ornithopter Assault. Il progetto fu cancellato per il fallimento dell'editore Cryo, nonostante le incredibili qualità tecniche (per la console su cui girava), ma ora è tornato in vita grazie a una campagna Kickstarter di successo e alla buona volontà di alcuni appassionati.

Vediamo qualche immagine:

Se vi interessa c'è anche un trailer:

Il gioco, ovviamente, ha perso la licenza di Dune e per questo è stato completamente rivisto in alcune sue parti, togliendo di torno ogni riferimento al franchise. Anche il titolo riflette questa scelta.

Elland: The Crystal Wars racconta la storia di un pilota che deve proteggere dei raccoglitori mentre scavano dei preziosi cristalli nel mondo desertico di Elland, bramati dalla malvagia Trafford Corporation. Sostituite i vari nomi con quelli dell'universo di Dune e avrete il vostro gioco ufficiale.

Pagina Steam di Elland: The Crystal Wars