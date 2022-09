Offerte Amazon: Saints Row Criminal Customs Edition già in forte sconto per PS5

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Saints Row Criminal Customs Edition. Lo sconto per la versione PS5 è di 24.92€, ovvero del 36%. Sono disponibili in offerta anche altre edizioni, ma questa è quella che costa di meno. Tutte le edizioni di Saints Row sono attualmente in offerta, a vari prezzi. La versione con il prezzo migliore è quella PS5 "Criminal Customs", che è anche un'esclusiva Amazon. I prodotti sono tutti spediti e venduti da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Saints Row torna con un reboot poco ambizioso, ma certamente divertente. Le pretese sono poche e i risultati rispecchiano questo aspetto. Anacronistico nel design e leggero nella scrittura, il titolo di Volition non spicca sotto nessun aspetto, ma potrebbe saziare la fame di free roaming per quei giocatori all'acqua di rose che ancora oggi si divertono a giocare un GTA indietro di vent'anni."

Saints Row

