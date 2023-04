Super Mario Bros. Il Film: la versione giapponese avrà una sceneggiatura differente

Super Mario Bros. Il Film è sulla buona strada per superare il traguardo del miliardo di dollari di incassi al botteghino, nonostante la pellicola non sia stata ancora arrivata nelle sale cinematografiche del Giappone, la patria del baffuto idraulico di Nintendo. A tal proposito, in una recente intervista, Shigeru Miyamoto ha svelato che la sceneggiatura della versione giapponese del film sarà differente da quella del resto del mondo.

Nello specifico Miyamoto ha dichiarato Nintendo ha deciso di realizzare una sceneggiatura ad hoc per il pubblico nel Sol Levante sin dalle fasi iniziali del progetto, dato che a suo avviso alcune "sottili sfumature" della versione inglese sarebbero state di difficile comprensione per il pubblico giapponese.

"Dal momento che stavamo creando questo film sia in Giappone che negli Stati Uniti, abbiamo pensato di fare anche una versione giapponese", ha detto Miyamoto al portale NDW. "Quando abbiamo deciso di realizzare questo film, abbiamo discusso fin da subito di realizzare una sceneggiatura giapponese unica. Anche se avessimo mostrato quella della versione inglese, sarebbe stato difficile comprendere le sottili sfumature".

Miyamoto non ha specificato cosa e quanto stato cambiato nell'adattamento giapponese di Super Mario Bros. Il Film, che arriverà nelle sale cinematografiche il 28 aprile, ma dalle sue parole possiamo supporre che il grosso della trama rimarrà inalterato, ma piuttosto alcune battute subiranno delle modifiche per renderle più appetibili in madrepatria.

Nella stessa intervista Miyamoto ha anche affermato che il successo al botteghino di Super Mario Bros. Il Film (gli ultimi dati parlano di 871,8 milioni di dollari) ha superato ogni sua più rosea aspettativa, nonostante alcune critiche negative da parte della stampa, che tuttavia a suo avviso hanno contribuito ad aumentare la notorietà della pellicola.

"Avevo un certo livello di aspettative sul fatto che questo film sarebbe andato bene, come il parco a tema Super Nitendo World, ma sono rimasto molto sorpreso dal fatto che abbia superato ogni mia previsione. Ci vuole un po' di fortuna per raggiungere questo livello di successo per un film. Anche se molti critici stranieri hanno dato al film valutazioni relativamente basse, penso che questo abbia contribuito alla notorietà e l'entusiasmo che circonda il film."