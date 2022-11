Super Mario Bros. Il Film ha vinto la sfida tipica degli adattamenti da videogioco, per Miyamoto

Shigeru Miyamoto si è dimostrato estremamente fiducioso della bontà di Super Mario Bros. Il Film, riferendo, durante il recente meeting finanziario con gli azionisti di Nintendo, che la nuova produzione ha superato con successo la sfida tipica di questo tipo di adattamenti da videogioco.

D'altra parte, sono circa 7 anni che Miyamoto sta dedicando grandi attenzioni al progetto in collaborazione tra Nintendo e Illumination, dunque è chiaro come questo rappresenti qualcosa di enorme importanza per il leggendario game designer.

La sfida a cui si riferisce Miyamoto è la storica difficoltà che queste operazioni hanno sempre affrontato nel riuscire a trasporre un videogioco di qualità nel linguaggio filmico, problema che va avanti ormai da quando produzioni di questo tipo hanno iniziato ad affacciarsi sul mercato.

Super Mario Bros. Il Film, il poster ufficiale

Ovviamente, un riferimento particolare sovviene proprio al film di Super Mario del 1993, ricordato ancora come una delle peggiori pellicole in questo senso, ma certo non l'unica.

Dagli anni 80-90 ad oggi, gli adattamenti da videogioco a film che hanno avuto successo sono veramente pochi, con qualche buon risultato ottenuto solo di recente da produzioni televisive come la serie TV Arcane, per esempio. Eppure, Miyamoto è convinto che il suo nuovo Super Mario Bros. Il Film possa risolvere questo dilemma.

"Per quanto riguarda i videogiochi, è l'esperienza ludica che li rende coinvolgenti, dunque un film che aderisce pienamente alla storia di un gioco non è necessariamente interessante", ha affermato Miyamoto, riferendosi in particolare a giochi più portati al gameplay, come quelli storici Nintendo.

Il problema è dunque che "coloro che hanno giocato al gioco si aspettano un'esperienza filmica che sia fedele ai ricordi che si hanno del videogioco, mentre coloro che non ci hanno mai giocato si aspettano un film che possa essere goduto anche come prodotto d'intrattenimento indipendente", ha spiegato Miyamoto, il quale ha anche riferito di aver "passato una quantità significativa di tempo a cercare di soddisfare queste due richieste parallele". Per ora, abbiamo visto il primo trailer ufficiale di Super Mario Bros. Il Film, che ha soddisfatto un po' tutti.