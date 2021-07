Syberia e Syberia 2 gratis su GOG per celebrare il grande Benoît Sokal

Per celebrare Benoît Sokal, Syberia e Syberia 2 sono attualmente gratis su GOG e lo saranno per le prossime settantadue ore (circa). Il grande autore francese è morto recentemente, lasciando un grande vuoto soprattutto tra gli appassionati di avventure punta e clicca.

L'iniziativa si lega a un altro evento, volto a celebrare i giochi sviluppati in Francia, oggetto di forti sconti su GOG.

Per riscattare i due Syberia, non vi resta che andare sulla homepage di GOG e cercare il banner dell'offerta. Quando trovato (è quasi a inizio pagina), basta cliccare sul pulsante verde con su scritto "Yes, and claim the game" e saranno vostri entrambi. Naturalmente per farlo dovete avere un account attivo e senza limitazioni.

Visto che ci siete, date anche uno sguardo ai giochi francesi in saldo, perché sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro.

Se volete più informazioni su Benoît Sokal, vi rimandiamo al nostro recente speciale, scritto proprio per celebrare la figura di questo grande disegnatore.