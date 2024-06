Il tappetino Corsair MM350 PRO in microtrama di dimensioni XL estese è in sconto su Amazon

Alcuni preferiscono piccoli movimenti, mentre altri amano poter muovere il mouse in ampie spazzate, soprattutto mentre giovano ai videogiochi. Se siete anche voi tra questi, avrete bisogno di un buon tappetino per mouse dalle dimensioni adeguate. Amazon viene in vostro soccorso con un tappetino Corsair MM350 PRO in microtrama . Lo sconto segnalato è del 33%. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 39.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma bisogna tornare al maggio 2023 per poter trovare tale cifra. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del tappetino Corsair MM350 PRO

Questo tappetino per mouse misura esattamente 93 cm x 40 cm. È perfetto per poter appoggiare la propria tastiera sopra di esso e avere ancora lo spazio per il mouse e una copertura aggiuntiva di fronte alla tastiera, così da evitare di dover appoggiare i polsi e il braccio direttamente sulla scrivania.

Il tappetino con sopra una tastiera e un mouse e di front un monitor da gaming: un esempio di come potrebbe essere la postazione da gaming

Ovviamente è realizzato in materiale antiscivolo e una uno spesso elevato (4 mm) con base in gomma. Il tessuto è in microtrama che fa scivolare via i liquidi: non dovete temere di macchiarlo indelebilmente. Il bordo ha cuciture anti-sfilacciamento a 360 gradi, così che non si logori.