Tchia: svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati dell'avventura tropicale di Awaceb

La pagina Steam di Tchia si è aggiornata e ora riporta i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC, che abbiamo elencato di seguito.

Minimi:

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Tchia

Purtroppo gli sviluppatori non hanno condiviso dettagli riguardo i target di risoluzione, framerate e preset grafici dei requisiti di sistema qui sopra, ma come possiamo vedere sono in linea con gli standard odierni, per quanto forse leggermente più elevati del previsto, con Acaweb che raccomanda l'uso di una RTX 2060 o una RX5700 per quelli consigliati.

Tchia sarà disponibile a partire dal 21 marzo 2023, anche su PS5 e PS4. Sarà inoltre incluso al lancio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. Giusto poche settimane fa abbiamo pubblicato il nostro provato di questa colorata avventura tropicale open world.