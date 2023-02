Team Fortress 2: aggiornamento maggiore in arrivo, ma in parte dovranno farselo i fan

Team Fortress 2 fu lanciato nell'ormai remoto 2007, ma è ancora attivo e molto giocato su Steam. Valve ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento maggiore per il 2023, ma saranno i fan a doverlo fare, almeno in parte.

Di base ai contenuti che saranno prodotti da Valve se ne aggiungeranno altri selezionati tra quelli della comunità. Il messaggio con cui è stato dato l'annuncio merita di essere letto:

"Creatori dello Steam Workshop, è richiesta la vostra attenzione. Il seguente messaggio è così urgente, che abbiamo preso la decisione irrevocabile di saltare completamente TikTok e Twitter e usare la tecnologia di comunicazione più all'avanguardia tra quelle disponibili.

Benvenuti nel futuro. Benvenuti... nel "post di un blog".

"Wow!" starete probabilmente pensando. "Avevo dimenticato quanto fosse difficile leggere!" Fa davvero paura quanto velocemente si possa disimparare a farlo. Comunque non preoccupatevi, perché saremo brevi.

Gli ultimi eventi estivi di Team Fortress sono stati solo aggiornamenti di oggetti. Ma quest'anno abbiamo pianificato un aggiornamento di grosse dimensioni, con oggetti, mappe, gesti, effetti strani e chissà cos'altro. Il che significa che abbiamo bisogno dei contenuti dello Steam Workshop! I VOSTRI contenuti dello Steam Workshop.

Quindi al lavoro! (o tornate al lavoro, se stavate già lavorando ma siete stati distratti quando tutta internet ha scoperto simultaneamente questo post di un blog praticamente perfetto). Accertatevi di fare la vostra submission nello Steam Workshop entro il 1° maggio, di modo che possa essere considerata per questo aggiornamento ancora senza nome e senza tema, ma posizionato con entusiasmo per quest'estate (ma non a tema estivo) (tranne nel caso in cui vogliate sviluppare contenuti a tema estivo)."

Che dire, si tratta sicuramente di una buona notizia per la comunità di Team Fortress 2, che ha più volte lamentato il disinteresse da parte di Valve nell'aggiornare il gioco, nonostante la comunità attiva sia ancora molto numerosa.