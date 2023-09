Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, il gioco sequel del film animato è stato annunciato

"Considerato uno dei franchise per bambini più popolari , Teenage Mutant Ninja Turtles è una serie classica e globale creata nel 1984 da Peter Laird e Kevin Eastman. Ha debuttato come serie a fumetti di successo, per poi diventare una serie televisiva animata di successo, una serie televisiva live-action e successivamente ha generato numerosi blockbuster pubblicati nelle sale cinematografiche. l'IP è una potenza globale di prodotti di consumo, vincendo in ogni categoria che ha raggiunto gli scaffali fino ad oggi - con giocattoli, abbigliamento, videogiochi, DVD e altro - e generando miliardi di dollari al dettaglio."

Ecco una panoramica del gioco e del franchise , tramite Outright Games: "Il gioco, che si svolge mesi dopo gli eventi del film, sarà caratterizzato da una grafica unica, ispirata allo stile artistico audace e pittorico del film. Combinando un energico gioco di squadra ninja con una narrazione umoristica, i giocatori prenderanno il controllo delle Tartarughe mentre interagiscono con una serie di personaggi memorabili del franchise e combattono per salvare questa stilizzata rivisitazione di New York City da una nuova minaccia mutante."

Outright Games ha annunciato un nuovo gioco: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem . Si tratta di un videogioco ambientato nel mondo del film d'animazione omonimo. Il gioco sarà pubblico per PC e console non meglio identificate nel 2024 .

Le dichiarazioni di sviluppatori ed editori

Una scena del film di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

"Nickelodeon è uno dei nostri più longevi collaboratori per le licenze e siamo felicissimi di avere l'opportunità di portare in vita le Teenage Mutant Ninja Turtles in un videogioco nuovo e originale", ha dichiarato Stephanie Malham, direttrice operativa di Outright Games, in un comunicato stampa. "Si tratta di uno dei franchise più duraturi e amati al mondo e siamo entusiasti di utilizzare la nostra esperienza per espandere ulteriormente la portata globale delle Tartarughe attraverso il mondo dei videogiochi".

Il vicepresidente senior di Paramount per i giochi e i media emergenti Doug Rosen ha aggiunto: "È emozionante pubblicare il nostro primo gioco per console ambientato nell'universo di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, soprattutto perché il franchise continua a crescere. La vivacità dell'animazione di questo nuovo film si presta perfettamente ai videogiochi e non vediamo l'ora che tutti possano giocarci".