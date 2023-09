Starfield è il gioco più atteso di settembre 2023

I titoli considerabili giochi-evento normalmente sono rari, ma nel corso del 2023 abbiamo già assistito all'arrivo di diversi casi del genere, cosa che dimostra l'eccezionalità di quest'anno. Settembre 2023 ospita uno dei maggiori nomi in assoluto in questo senso: Starfield ha catturato l'attenzione di tutti in maniera totalizzante ed è chiaramente il gioco più atteso del mese, come è emerso da entrambi i sondaggi dedicati. Si tratta in effetti di un titolo particolare, atteso per una quantità di tempo enorme che ha incrementato le aspettative in maniera impressionante, oltre ad essere diventato un gioco di importanza capitale per l'intero ecosistema Xbox.

Non stupisce, dunque, il fatto che si sia piazzato ampiamente in prima posizione, lasciando un notevole spazio dietro nonostante la presenza di diversi altri prodotti molto interessanti in questo periodo. Se non altro, questo dimostra ancora una volta la straordinarietà di un periodo videoludico destinato a rimanere probabilmente negli annali dell'industria per la quantità e la qualità di giochi usciti, e questo è sicuramente un altro elemento che mette tutti d'accordo per quanto riguarda questo emozionante 2023.