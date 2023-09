Todd Howard spiega perché la lunghezza e le scelte sono importanti in giochi come Starfield

In un'intervista con BBC, Todd Howard ha detto la propria riguardo ai giochi che richiedono molte ore per essere completati e che includono tante possibili scelte, affermando che anche se non vengono selezionate tutte dal singolo giocatore in ogni caso hanno la loro importanza. Ovviamente il discorso si lega a Starfield, gioco di Bethesda appena pubblicato di cui Howard è il director.

BBC ha chiesto ad Howard se i giochi più brevi e più focalizzati non siano la giusta direzione per l'industria e se tutti i giochi devono per forza durare molte ore. La testata fa anche notare che la maggior parte dei giocatori non prova tutte le possibili combinazioni di scelte nel gioco.

Howard non è però preoccupato: "Nella mia carriera ho scoperto due cose sulle persone che giocano. Spesso giocano a un titolo per molto tempo piuttosto che passare a qualcosa di nuovo."

"Ma anche se giocano solo per 10 o 20 ore, finiscono la storia principale, salvano il mondo e poi vanno avanti, avranno almeno visto che vi sono altre scelte a disposizione. Significa che quelle 20 ore saranno diverse per ogni giocatore, perché sono state esposte a così tante scelte, che hanno influito sul loro apprezzamento della storia e dell'esperienza".