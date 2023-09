Marvel e Disney+: varie serie sono state rimandate per un report, comprese Echo, Agatha e X-Men

Secondo un nuovo resoconto di The Hollywood Reporter, Marvel avrebbe deciso di rimandare una serie di prodotti di Disney+. Precisamente, la compagnia avrebbe deciso di spostare la pubblicazione di Echo, Agatha: Darkhold Diaries, X-Men '97 e Marvel's What If...? Stagione 2.

Inoltre, tre diversi progetti non hanno ancora una data di uscita interna, ovvero Daredevil: Born Again, Wonder Man e Ironheart. I primi due sono stati bloccati a metà della produzione a causa degli scoperti dei attori e sceneggiatori. La terza, invece, avrebbe terminato le riprese, ma a causa di alcune dispute non è possibile completare i lavori.